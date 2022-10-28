НСТО: как успешно работать на монобренде? (Александр Пахомов, Союз автосервисов РФ)

В ходе форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» Александр Пахомов (СТО «Дилижанс», председатель Союза автосервисов РФ) напомнил не только о плюсах моносервиса, но и о его минусах.

Говоря о преимуществах моносервиса, он напомнил, что за этим стоят: высокая производительность труда вследствие однотипности и повторяемости работ; маленькое число ошибок у мастеров; возможность иметь склад, который содержит все, чтобы не останавливать работы; возможность амортизировать специнструмент (при его частой применяемости); возможность иметь заводскую документацию и софт; возможность накапливать опыт и иметь собственные технологические приемы; высокая лояльность клиентов (мастера могут сделать то, что другие не смогли); высокая лояльность сотрудников (вследствие высоких заработков); сервис выпадает из ценовой конкуренции (есть возможность устанавливать цены выше, чем у конкурентов).

Из минусов моносервиса Пахомов назвал зависимость от персонала (вследствие узкой специализации); высокие требования к квалификации сотрудников; преимущественно низкомаржинальные сложные работы (поскольку высокомаржинальные забирают на себя

мультисервисы); зависимость от оригинальных запчастей.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 2:02:21 - 2:23:46).

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