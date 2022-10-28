Запчасти и сервис: что пользуется спросом? (Александр Плехун, Авито)

Во время форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» Александр Плехун (Авито) на основе данных своей компании рассказал, как в последние месяцы растет аудитория классифайда в категории «Запчасти и аксессуары». Сталкиваясь с дефицитом, люди чаще начинают обращаться к интернет-ресурсам. Цифры прироста опережают динамику прошлых лет. В этом году рост обращений-запросов по данной категории на Авито уже составил 38%. В отдельных регионах он даже превышает 70%.

Число объявлений о продаже запчастей на Авито выросло более чем на 50% – размещено 25 млн актуальных объявлений. В категории «Запчасти для коммерческой техники» – рост на 29%. И это в очередной раз подтверждает тезис о том, что Авито – зеркало рынка. На данный момент эксперты Авито зафиксировали по своим объявлениям изменение структуры спроса: рост профессиональных продавцов в категории «Запчасти и аксессуары» (+57%), рост посетителей, которых интересуют автостекла и кузовные части.

Что касается сервисных услуг, то особенно востребовано все, что касается электрики, кузовного ремонта. Сейчас настало время покупок: раньше многие заходили, смотрели и не покупали, а сейчас на каждое предложение, особенно представленное широким ассортиментом, находится свой покупатель.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 1:42:38 – 2:02:21).

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