Послепродажное обслуживание автомобилей Renault в текущих реалиях (Александр Кадухин, АО «Лада-Имидж»)

В условиях санкционной политики недружественных России государств автосервис вынужден искать новые решения, подстраивать свой бизнес под новые реалии, перенастраивать инжиниринг, маркетинг, логистику, гарантийную политику на то, чтобы защитить клиента и обеспечить его удовлетворенность. О том, как это происходит сегодня в АО «Лада-Имидж», во время форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» рассказал директор по развитию бизнеса компании Александр Кадухин.

В новой реальности в АО «Лада-Имидж» была передана дилерская сеть Renault. Помимо собственных задач, связанных с послепродажным обслуживанием LADA, понадобилось заняться процессом организации и логистики, восстановлением цепочек поставок, организацией гарантийного обслуживания, трансформацией дилерской сети французского бренда. На текущий момент только 5 дилеров Renault законсервировали свой бизнес, остальные работают без каких-либо осложнений и с июля уже получают оригинальные запчасти французской марки. Чтобы сохранить лояльность клиентов, часть акций Renault, которые проводились раньше, тоже сохранены.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 1:17:33 - 1:42:38).

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