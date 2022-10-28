Ландшафт рынка автосервиса в РФ (Илья Плисов, ЕвроАвто)

Некоторые марки уже разрешили устанавливать неоригинальные детали при ремонте автомобилей в официальных дилерских центрах – без потери клиентом права на дальнейшее гарантийное обслуживание. Об этом в ходе форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» рассказал Илья Плисов (ЕвроАвто).

Являясь также представителем Союза Автосервисов, эксперт напомнил, что в мае 2022 года Центробанк официально разрешил устанавливать на автомобили неоригинальные детали, внеся изменения в методику ЕМР (единая методика распределения расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства). Однако при работе с аналоговыми запчастями не все проблемы сервисов еще решены. Работу усложняет несоответствие комплектаций, отсутствие редких позиций, несоответствие техническим характеристикам.

У сервисных станций сегодня появилась возможность устанавливать и б/у запчасти, подписав соглашение с клиентом, но и здесь не обходится без подводных камней. У детали может не быть гарантии, ее появление у клиента или поставщика может иметь криминальное происхождение или она просто не соответствует заявленному состоянию. Отсюда еще один нюанс – из расчетов ЕМР выпадает расход сервиса на логистику и восстановление.

Среди других трендов в поставках запчастей Плисов назвал: все основные склады оригинала остановлены; параллельный импорт работает с августа, но его недостаточно, поступают предложения о расширении списка брендов; традиционные «серые» каналы по доставке оригинальных запчастей усиливаются; сроки поставки по срочным и регулярным заказам увеличились; произошли изменения в правилах ОСАГО; растет доля собственных торговых марок поставщиков; дилеры работают с оригиналами и идут в «мультимарку»; возврат кузовного ремонта в рынок.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 54:28 - 1:17:33).

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