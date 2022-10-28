Что волнует потребителей услуг автосервиса? (Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ) | АВТОСТАТ

Что волнует потребителей услуг автосервиса? (Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ)

На протяжении последних лет аналитическое агентство «АВТОСТАТ» с помощью партнеров (Авто Mail.ru, Drom.ru) проводит опросы автовладельцев, позволяющих судить об их предпочтениях в отношении автомобилей, финансовом состоянии, готовности получать те или иные услуги. Регулярность подобных исследований дает возможность сравнивать показатели разных лет и отмечать происходящие изменения.

В ходе форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина с помощью цифр рассказала о текущих настроениях и предпочтениях клиентов автосервиса в РФ.

Если в отношении гарантийных автомобилей за обслуживанием к официальному дилеру в 2018 году обращалось 87% владельцев, то в 2022 году – уже 77%. При этом лишь 43% подтвердили, что по окончании гарантии планируют остаться у официального дилера, 21% – уйдут на независимые СТО, около 7% – будут обращаться к знакомому механику, а более 4% – продолжат самостоятельно обслуживать автомобиль.

В ходе своего доклада Татьяна привела и другие результаты исследований. Более детально узнать о них можно из видеозаписи трансляции форума (таймкод 8:24 - 32:14).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!

Другие видеоматериалы

 
  • Сервис и запчасти на рынке комтранса: текущая ситуация, тренды. Сурен Санасарян (АО «ОРЕХ»)

    28 октября 2022

    Сервис и запчасти на рынке комтранса: текущая ситуация, тренды. Сурен Санасарян (АО «ОРЕХ»)

    Что происходит с коммерческим транспортом? Выступая на форуме «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование», Сурен Санасарян (АО «ОРЕХ») подчеркнул: несмотря на то, что ряд брендов коммерческого транспорта ушел из России, рынок не стоит на месте. Производители отечественной техники предпринимают шаги в части замещения иностранцев.

  • Изменение подходов в автостраховании в новых условиях (Екатерина Гринева, РСА)

    27 октября 2022

    Изменение подходов в автостраховании в новых условиях (Екатерина Гринева, РСА)

    В 2017 году готовый законченный ремонт по ОСАГО был приоритетной задачей. Однако в третьем квартале 2022 года доля ремонтов по ОСАГО упала до 7%. Это одно из последствий введенных санкций. Такие цифры во время форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» привела Екатерина Гринева (РСА). Что будет дальше?

  • Сервис корпоративных клиентов в текущих условиях (Сергей Зыков, «Корбизнес»)

    26 октября 2022

    Сервис корпоративных клиентов в текущих условиях (Сергей Зыков, «Корбизнес»)

    Сегмент корпоративных продаж автомобилей существенно стабильнее, чем розничный авторынок. Здесь меньше амплитуда падений и взлетов. Так считает советник по стартегии компании «Корбизнес» Сергей Зыков.

  • Антикризисный клиентский маркетинг: Дмитрий Батов, Анна Волошинова (Caroperator)

    25 октября 2022

    Антикризисный клиентский маркетинг: Дмитрий Батов, Анна Волошинова (Caroperator)

    Что происходит сегодня с автосервисом? Падение загрузки, отсутствие прогнозируемого спроса на услуги, резкий рост конкуренции. Так считают Дмитрий Батов и Анна Волошинова (Caroperator). В ходе форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» специалисты компании поделились своими рецептами по удержанию клиентов, увеличению загрузки сервиса.

  • Дилерский «мультисервис» (Роман Тимашов, «Автодом Алтуфьево»)

    21 октября 2022

    Дилерский «мультисервис» (Роман Тимашов, «Автодом Алтуфьево»)

    Роман Тимашов («Автодом Алтуфьево») рассказал о том, как официальный дилер «Ауди Центр Алтуфьево», взвесив все «за» и «против», с весны 2022 года выбрал для себя уход от монобренда. При переходе к «мультисервису» здесь постарались учесть несколько важных нюансов.

  • НСТО: как успешно работать на монобренде? (Александр Жигалов, сеть LR-WEST)

    20 октября 2022

    НСТО: как успешно работать на монобренде? (Александр Жигалов, сеть LR-WEST)

    Основатель сети автосервисов LR-WEST в Москве Александр Жигалов уверен, что в борьбе за эффктивность своего бизнеса даже в кризисный период не стоит сразу резко менять профиль, иногда достаточно пересмотреть структуру сервисного центра.

  • НСТО: как успешно работать на монобренде? (Александр Пахомов, Союз автосервисов РФ)

    19 октября 2022

    НСТО: как успешно работать на монобренде? (Александр Пахомов, Союз автосервисов РФ)

    В ходе форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов, говоря о преимуществах моносервиса, напомнил, что за этим стоит не только высокая производительность труда и маленькое число ошибок у мастеров.

  • Запчасти и сервис: что пользуется спросом? (Александр Плехун, Авито)

    18 октября 2022

    Запчасти и сервис: что пользуется спросом? (Александр Плехун, Авито)

    Сталкиваясь с дефицитом на рынке запчастей, люди чаще начинают обращаться к интернет-ресурсам. Цифры прироста опережают динамику прошлых лет. В этом году рост обращений-запросов по данной категории на Авито уже составил 38%.

  • Послепродажное обслуживание автомобилей Renault в текущих реалиях (Александр Кадухин, АО «Лада-Имидж»)

    17 октября 2022

    Послепродажное обслуживание автомобилей Renault в текущих реалиях (Александр Кадухин, АО «Лада-Имидж»)

    В условиях санкционной политики недружественных России государств автосервис вынужден искать новые решения, подстраивать свой бизнес под новые реалии, перенастраивать инжиниринг, маркетинг, логистику, гарантийную политику. 

  • Ландшафт рынка автосервиса в РФ (Илья Плисов, ЕвроАвто)

    14 октября 2022

    Ландшафт рынка автосервиса в РФ (Илья Плисов, ЕвроАвто)

    В мае 2022 года Центробанк официально разрешил устанавливать на автомобили неоригинальные детали, внеся изменения в методику ЕМР (единая методика распределения расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства). Однако при работе с аналоговыми запчастями не все проблемы сервисов еще решены.

 

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно