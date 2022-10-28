Что волнует потребителей услуг автосервиса? (Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ)

На протяжении последних лет аналитическое агентство «АВТОСТАТ» с помощью партнеров (Авто Mail.ru, Drom.ru) проводит опросы автовладельцев, позволяющих судить об их предпочтениях в отношении автомобилей, финансовом состоянии, готовности получать те или иные услуги. Регулярность подобных исследований дает возможность сравнивать показатели разных лет и отмечать происходящие изменения.

В ходе форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина с помощью цифр рассказала о текущих настроениях и предпочтениях клиентов автосервиса в РФ.

Если в отношении гарантийных автомобилей за обслуживанием к официальному дилеру в 2018 году обращалось 87% владельцев, то в 2022 году – уже 77%. При этом лишь 43% подтвердили, что по окончании гарантии планируют остаться у официального дилера, 21% – уйдут на независимые СТО, около 7% – будут обращаться к знакомому механику, а более 4% – продолжат самостоятельно обслуживать автомобиль.

В ходе своего доклада Татьяна привела и другие результаты исследований. Более детально узнать о них можно из видеозаписи трансляции форума (таймкод 8:24 - 32:14).

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