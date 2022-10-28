АВТОСТАТ Оперативка: итоги сентября 2022 года

7 октября агентство «АВТОСТАТ» провело очередной выпуск прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который был посвящен итогам авторынка в сентябре 2022 года. Партнером мероприятия на этот раз выступила компания Jump.Finance.

В ходе прямого эфира руководители агентства Сергей Целиков и Сергей Удалов поделились самой свежей информацией о состоянии российского рынка новых автомобилей за сентябрь. Также свой доклад представил и директор по развитию компании Jump.Finance Кирилл Вагин.

Более подробно обо всем этом вы можете узнать из нашего видео.

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