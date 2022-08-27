Как ремонтировать, страховать, кредитовать машины, привезенные по параллельному импорту? (Круглый стол)

Как ремонтировать, страховать, кредитовать машины, привезенные по параллельному импорту? Этой теме во время форума "Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты" был посвящен отдельный блок программы в виде круглого стола. В качестве приглашенных экспертов выступили практики - Ольга Габеева (директор департамента развития продаж автобизнеса Открытие Авто), Сергей Кожевников (вице-президент, блок розничных продаж группы Реннесанс Страхование), Олег Зевакин (генеральный директор АвтоАссист, ГК ЕЮС).

Основная проблема: любые F&I-действия с ввезенными по параллельному импорту автомобилями натыкаются сегодня на юридическое противоречие. Ввезенное таким путем транспортное средство автоматически попадает в категорию подержанных, даже если у него маленький пробег. Но в ПТС уже вписаны физлица, и банки не имеют права считать его новым. А соответственно в отношении таких машин не могут применяться продукты, разработанные для покупки новых автомобилей. Пока противоречие не снято (фактически автомобиль новый, а юридически - нет) - это будет камнем преткновения для многих направлений автобизнеса.

Как поддерживать гарантию на автомобили, привезенные через третьи страны - в качестве разрешенных продуктов параллельного импорта? Как выяснилось, проблемы с ремонтом и сервисом автомобилей есть сегодня не только у ввезенных. Страховщики уже с конца февраля наблюдают существенный рост стоимости запчастей (в среднем - на 30%, по некоторым маркам - на 50%). Другие тренды: вслед за ростом цен на автомобили выросла и стоимость запчастей. Выросло число сезонных обращений по каско (раньше с мелкими сколами и мелкими неполадками продолжали ездить, не обращаясь за ремонтом).

Плохой тренд: очень долгое ожидание запчастей для ремонтов, иногда с непонятным прогнозом на наличие нужных деталей вообще. Растет число клиентов, которые не хотят ждать, соглашаются на денежные выплаты. В августе доля таких клиентов уже превысила 10%. Хороший тренд: специалисты прогнозировали в недалеком будущем рост числа угонов автомобилей из-за нехватки запчастей - пока такого роста нет.

Подробнее обо всем этом - на видео (таймкод 7:23:30 - 8:00:30).

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