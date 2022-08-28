Автострахование в условиях параллельного импорта (Сергей Кожевников, Ренессанс Страхование)

Как поддерживать страхование автомобилей, привезенных через третьи страны – в качестве разрешенных продуктов параллельного импорта? Вопрос страхования таких машин предлагается решать так же, как и проблемы, связанные с гарантийным ремонтом – путем приобретения дополнительных сервисных продуктов.

Сергей Кожевников (вице-президент, блок розничных продаж группы Ренессанс Страхование), выступая на форуме «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, автокомпоненты» рассказал о продукте «Продленная гарантия». Суть его в том, что, если пробег ввезенного автомобиля не более 100 км, страховщики готовы рассматривать его как новый, но с обязательным предварительным техосмотром. И страховать как новую машину. Возможен некий другой вариант – коробочный продукт, покрывающий самые дорогостоящие узлы и детали в автомобиле.

В качестве варианта можно рассмотреть также расширенное «кастомизированное решение» – его прорабатывают в соответствии с гарантийной политикой изготовителя. Учитывая возможные сложности с поиском запчастей, во все эти продукты, очевидно, необходимо будет включать еще несколько опций – ремонт неоригинальными деталями, денежные выплаты, невозможность ремонта.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 7:06:37 – 7:23:30).

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