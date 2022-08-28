Техническая гарантия – сервис для автомобилей из параллельного импорта (Олег Зевакин, АвтоАссист) | АВТОСТАТ

Техническая гарантия – сервис для автомобилей из параллельного импорта (Олег Зевакин, АвтоАссист)

Как поддерживать гарантию на автомобили, привезенные через третьи страны – в качестве разрешенных продуктов параллельного импорта? На форуме «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», который проходил в Москве 16 августа, этой проблеме отвели отдельный блок программы.

Вопрос страхования и гарантийного ремонта для автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, предлагается решать путем приобретения сервисных продуктов. Так, Олег Зевакин, генеральный директор компании «АвтоАссист» (ГК ЕЮС) решением проблемы видит покупку «технической гарантии» как сервисной услуги.

Это может быть услуга по организации ремонтных работ и оплата ремонта на станциях СТО в случае поломок основных узлов и агрегатов автомобилей. Она может предлагаться как на новые машины, так и на автомобили с пробегом, на которые закончилась гарантия завода-изготовителя.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 6:42:50 – 7:06:37).

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