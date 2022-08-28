Рынок смазочных материалов на фоне санкций (Лейла Алиева, ГК «КУППЕР») | АВТОСТАТ

Рынок смазочных материалов на фоне санкций (Лейла Алиева, ГК «КУППЕР»)

О сложностях на рынке смазочных материалов на форуме «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты» рассказала Лейла Алиева, генеральный директор Группы компаний «КУППЕР». Она напомнила, что в Россию прямой импорт смазочных материалов составлял примерно 300 тысяч тонн в год.

Самое основное в смазочных материалах – пакеты функциональных присадок. На мировом рынке 80% рынка присадок принадлежит так называемой «большой четверке»: Evonik, Afton, Infineum и Chevron. Однако, они ушли с российского рынка и тщательно отслеживают, куда отправляется их продукция.

В России уже возник дефицит ресурсных масел высокого класса. На чем сейчас работают производители и автосервис? Что-то привезли из Китая, где-то произошло импортозамещение, но как будет дальше?

Более подробную информацию об этом можно получить, посмотрев видео (таймкод 5:54:30 – 6:15:18).

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