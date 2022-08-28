Актуальный спрос: какие запчасти ввозить в РФ? (Александр Плехун, Авито)

В рамках своего выступления на форуме «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты» руководитель группы привлечения клиентов компании «Авито» Александр Плехун рассказал о том, как меняется динамика спроса и предложения запчастей и автокомпонентов на площадке Авито: помимо ежегодного сезонного спроса, эксперты наблюдают повышенный интерес к этой категории товаров все последние месяцы. В августе этот рост интереса выразился в увеличении числа обращений на 50%. При этом спрос на новые запчасти и автокомпоненты немного выше, чем на подержанные.

Из других трендов, отмеченных экспертами: меняется структура обращений, связанная с компаниями-производителями. С одной стороны, есть безусловные бренды-лидеры. С другой - появились бренды, продукты которых раньше смотрели, но не брали. Сейчас ситуация по ним изменилась. Меняется конверсия по производителям, меняется ситуация в регионах. Регионы «растут» по-разному: есть такие, в которых интерес к запчастям вырос на 60% и более.

Александр Плехун также рассказал о новых инструментах для профессиональных продавцов и о том, как помогает в работе Авито-доставка. Более подробную информацию об этом можно получить, посмотрев видео (таймкод 5:34:49 – 5:54:30).

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