Оценка объемов поступающих автозапчастей через схемы параллельного импорта (Илья Плисов, ЕвроАвто)

Чем более дорогим и более редким автомобилем вы владеете сегодня, тем больше опасности у вас, как у владельца, завтра попасть в ситуацию дефицита запасных частей. Об этом специалисты сервиса говорили еще весной - когда только начали действовать санкции против России. И этот же вопрос поднимался во время форума «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», который проходил 16 августа в Москве. Насколько поможет автосервису параллельный импорт?

Илья Плисов, исполнительный директор ЕвроАвто, член правления Союза Автосервисов, говоря об импорте запчастей в 2022 году, напомнил, что пока в данном секторе автобизнеса паралельный импорт не имел возможности сколько-нибудь серьезно себя проявить. Да, 12 марта вышло Постановление, которое носило в общем-то декларативный харктер. Но лишь 4 августа появился перечень с указанием официальных кодов, по которому стало можно ввозить запчасти, используя механизмы паралельного импорта. К этому времени уже стало очевидно, что многие зарубежные производители автокомпонентов финансово мотивированы продолжать сотрудничество с Россией. Некоторые (но неофициально!) готовы поддерживать свой товар - способствовать поставкам через третьи страны и принимать претензии по гарантиям. Однако пока это нашло отражение только в заявлениях компании Renault, готовой поддержать сервис своих автомобилей в России. И сегодня многие хотят посмотреть, как это будет реализовано.

Может случиться и так, что несмотря на открытые двери паралельного импорта, у россиян все равно не получится легальным путем получать запчасти из Европы. Между тем дефицит по ряду позиций на российском рынке запчастей уже ощущается. Характеризуя ситуацию на рынке, Илья Плисов отметил следующее:

- текущие импортеры до сих пор не перестроили цепочки поставок;

- новые этапы в цепочке поставок несут за собой: удорожание товара, увеличение срока прохождения заказа, ограничение объемов заказа, риски потери поставщика;

- нет возможности анализировать ситуацию в целом.

И когда речь идет о дорогих европейских или американских марках/моделях, да еще редких, то с учетом специфики каждого рынка поддерживать сервисом такие автомобили невероятно сложно. Разрешенный параллельный импорт может со временем только усугубить ситуацию. Почему? Подробную информацию об этом можно получить, посмотрев видео (таймкод 5:03:02 – 5:34:49).

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