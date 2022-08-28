Дилерский взгляд на проблемы параллельного импорта (Дмитрий Гулин, РОАД)

«Из крупных дилерских компаний я пока не знаю ни одной, где сумели бы наладить параллельный импорт. Отчасти - потому что еще есть какие-то склады. И требования у крупных ДЦ к юридическим аспектам достаточно высокие, им есть что терять», - заявил, выступая 16 августа на форуме «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», вице-президент РОАД, член совета диреторов ГК «Автомир» Дмитрий Гулин.

Он напомнил участникам мероприятия о том, что отличает дилеров от других участников рынка: «У нас за плечами несколько лет работы и мы хотели бы сохранить свой бизнес. Мы привыкли к волнообразному течению бизнеса - к тому, что иногда можно приостановить свою деятельность... Но дилеры расчитывают, что так или иначе мы восстановим те объемы, какие были». Сегодня большая часть санкций носит неявный характер. При этом клиенты ждут насыщения рынка. Они рассчитывают на ассортимент, на адекватные цены, на гарантию и сервис. Почти все эти моменты сегодня не определены.

В актив же вице-президент РОАД Гулин занес следующие аргументы:

- У многих дилеров пока еще действуют договоры с производителем - в тех же поставках запчастей, и это важно.

- Некоторые производители ушли, но многие уходить не хотят, в перечень Минпромторга по разрешенному параллельному импорту сегодня не включены китайцы, корейцы, Citroen, Peugeot, Mazda, Renault - очевидно, это список компаний, которые сумели убедить, что они справятся и обеспечат необходимый ассортимент.

- На рынке появляются некие компании-посредники, которые поставляют автомобили и запчасти, с ними дилеры пытаются наладить отношения.

- Есть РОАД - головная организация дилеров, консолидирующая их позицию. Она активно работает с Минпромторгом, НАМИ, ЭПТС, с госорганами.

- Важный момент - банки. Необходимо достичь в отношениях с банками некоего комплаенса.

Более подробную информацию об этом можно получить, посмотрев видео (таймкод 4:41:20 – 5:03:02).

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