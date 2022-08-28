Практические кейсы и инструменты для реализации параллельного импорта (Анна Фомичева, DigitalVED)

Не все европейские автомобили и автокомпоненты можно заменить Китаем, но для того и создан механизм параллельного импорта, которым просто надо уметь пользоваться. Так считает эксперт ВЭД, сооснователь DigitalVED Анна Фомичева. Выступая 16 августа 2022 года на форуме «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», она призвала участников не бояться пробовать работать с третьими странами. Но - работать, грамотно оценивая обстановку и обстоятельства.

Несколько советов-тезисов из выступления эксперта:

- Заниматься параллельным импортом нужно, создавая прямые связи. Без участия аутсорсинговых компаний, которые рано или поздно сильно потянут одеяло на себя.

- Однозначно мы смотрим в сторону Китая. Это наш основной торговый партнер. Но для Китая мы - не основной торговый партнер, и это тоже нужно помнить.

- Любая схема импортной поставки должна начинаться с финансовой модели будущей сделки - определить техзадание (что собираемся покупать), провести мониторинг (определить список стран и выделить среди них дружественные России) и пр.

- Когда ввозите по параллельному импорту, не забывайте о том, что он когда-нибудь кончится. Поэтому с самого начала необходимо продвигать собственную торговую марку.

- Необходимо правильно выстроить взаимоотношения с банками, чтобы при необходимости иметь возможность перегонять рубли - в юани, юани - в доллары и наоборот. Старайтесь больше работать с юанями.

- Сегодня главная проблема параллельного импорта даже не в том, что могут возникнуть сложности на таможне. Главное - производители не хотят идти навстречу, важно грамотно строить работу с ними.

Имея огромный опыт по организации внешне-экономической деятельности с разными странами и разными продуктами, Фомичева назвала также основные риски, с которыми можно столкнуться при параллельном импорте. Более подробно об этом смотрите на видео (таймкод 3:14:54 – 3:46:11).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!