О секретах ввоза автомобилей в Россию из Китая (Анатолий Курушин, «Нео Карс Москва»)

В рамках форума «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», который состоялся 16 августа 2022 года, секретами ввоза автомобилей из Китая поделился коммерческий директор и соучредитель компании «Нео Карс Москва» Анатолий Курушин. На автозаводах Поднебесной выпускается целый ряд машин европейских брендов, а также практически все автокомпоненты. Это упрощает ввоз иномарок в Россию. Кроме того, при оптовых поставках дилерам и юридическим лицам есть возможность получить дополнительную скидку в 20%. Главное преимущество европейских машин из Китая – конкурентоспособная стоимость.

Однако есть и сложности, из-за которых нельзя полагаться, что параллельный импорт способен полностью насытить российский рынок. Основная проблема в том, что тяжело ввезти большой объем автомобилей – из-за низкой пропускной способности, в том числе и контрольно-пропускных пунктов на таможне.

Еще один камень преткновенияпо мнению экспертов – логистика. Например, из Китая морской путь практически невозможен и крайне дорог. Железнодорожный путь – тоже нежизнеспособный вариант, считает Анатолий Курушин: в Китае и России – разная ширина железнодорожного полотна. И значит остается только наземный путь. Более подробно об этом смотрите на видео (таймкод 2:48:31 – 3:14:54).

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