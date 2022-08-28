О преимуществах ввоза автомобилей с пробегом из Южной Кореи (Елена Рассоленко, «СТАРЛАЙФ»)

В рамках форума «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», который проходил 16 августа 2022 года в Москве, директор компании «СТАРЛАЙФ» Елена Рассоленко поделилась своим опытом и рассказала о преимуществах ввоза автомобилей с пробегом из Южной Кореи. Из этой страны везут не только машины корейских брендов, но и европейских, и американских. В Южной Корее можно приобрести автомобили, которые не представлены в России, Европе или США.

Качество сборки корейских машин значительно выше – это вызвано внутренними требованиями к производству. По словам Елены Рассоленко, они значительно жестче европейских. Кроме того, оплата продуктов происходит в вонах – внутренней валюте Южной Кореи, что значительно упрощает денежный перевод. Выгоднее всего возить из Кореи автомобили стоимостью от 2,5 млн рублей. Юридическим лицам Елена не советует привозить в Россию транспорт возрастом до 3 лет. Его невыгодно растаможивать. Более подробную информацию об этом можно получить, посмотрев видео (таймкод 2:24:48 – 2:48:31).

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