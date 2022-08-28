Из каких стран возможен параллельный импорт автомобилей в Россию? (Арарат Мардоян, «АвтоДегустатор»)

Из каких стран сегодня возможен параллельный импорт автомобилей в Роосию? Таких несколько, считает соучредитель ADU, учредитель компании «АвтоДегустатор» Арарат Мардоян. Выступая 16 августа на форуме «Параллельный импорт: автоомбили, запчасти, компоненты», эксперт поделился собственным опытом. Он считает, что одной из таких стран сегодня может быть Армения. Способ доставки автомобиля через Армению является одним из самых доступных. Он довольно прозрачен и быстр. По денежным переводам, транзакциям и оформлению документов, как правило, не возникает никаких проблем.

Помимо автомобилей, через Армению доставляют и комплектующие. Их ищут по всему миру, в том числе в Мексике, Чили и ряде других стран, поскольку традиционные рынки, такие как Германия или ОАЭ, уже исчерпали себя. Арарат Мардоян считает, что современный параллельный импорт больше похож на «омниканальный импорт»: все конкурируют со всеми, и это реально со временем может повлиять на цены автомобилей. Сейчас на этом рынке, как на рынке акций и ценных бумаг: кто быстрее среагирует, тот и выиграет.

Более подробно об этом смотрите на видео (таймкод 2:06:00 – 2:24:48).

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