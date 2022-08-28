Корпоративные клиенты и параллельный импорт (Сергей Зыков, Корбизнес)

В рамках форума «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», который провело агентство «АВТОСТАТ», советник по стратегии компании «Корбизнес» Сергей Зыков рассказал, с какими проблемами сталкиваются участники рынка корпоративных продаж в условиях санкций и разрешенного параллельного импорта.

Корпоративные продажи всегда были небольшими в сравнении с объемами розничных продаж, но они были более стабильны и на них в меньшей степени влияли внешние факторы.

Параллельный импорт в этом сегменте имеет свои сложности: становится затруднительным получать адекватный уровень сервиса, нет понятной системы обязательств и гарантий, под вопросом юридическая чистота сделок. В современных реалиях часть компаний отказывается от собственных автопарков. Более подробно об этом смотрите на видео (таймкод 1:42:00 – 2:04:43).

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