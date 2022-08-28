Параллельный импорт – законы и реальность (Cергей Бургазлиев и Мария Шувалова)

В ходе форума «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», который проходил 16 августа 2022 года в Москве, независимый эксперт Сергей Бургазлиев рассказал о некоторых парадоксах, которые мешают сделать параллельный импорт автомобилей и запчастей массовым явлением, даже когда ввоз машины происходит с территории стран ЕАЭС, где фактически провозглашена «единая таможенная территория». Но в реальности – имеют место разные утилизационные сборы, разность в отношении к покупателям-физлицам и юрлицам, есть вопросы к организациям, уполномоченным выдавать разрешения.

Эксперт по ВЭД Мария Шувалова напомнила, что, разрешив параллельный импорт, государство, по сути, дало добро на «юридический контрафакт». Но вопрос этот лежит не в юридической, а в политической плоскости. И поэтому надо понимать, что партии таких поставок будут небольшие (на большие – не даст согласие производитель), в цепочке от производителя до покупателя будет больше звеньев и продукция может только подорожать.

Подробнее обо всем этом – на видео (таймкод 1:06:04 – 1:42:00).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!