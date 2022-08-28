Особенности оценки соответствия транспорта, ввозимого по параллельному импорту (Сергей Аникеев, НАМИ)

На форуме «Параллельный импорт. Автомобили. Запчасти. Компоненты» заместитель генерального директора НАМИ по техническому регулированию Сергей Аникеев рассказал о требованиях законодательства, которые нужно учитывать при ввозе автомобилей или партии запчастей в Россию, используя механизмы параллельного импорта. Здесь важно все – и возраст автомобиля, и его экологический класс (не ниже «Евро-5», если ввозом занимается юрлицо), наличие системы «ЭРА-ГЛОНАСС», наличие документов, с помощью которых можно будет получить разрешение на его эксплуатацию на территории России.

Опыт показывает, что физическому лицу ввезти единично автомобиль «для собственных нужд» намного проще и дешевле, чем юридическому - целую партию (для этого предстоит проводить серьезный цикл испытаний в аккредитованных лабораториях). Есть процедура «оценки соответствия» транспортных средств: действуют Договор о Евразийском Экономическом Союзе, Постановление 855, Технический регламент «О безопасности колесных средств».

Сегодня временно правительство упростило ряд требований. Тем не менее, когда автомобиль поступает из третьих стран, оценке безопасности, технической экспертизе подлежит КАЖДЫЙ такой ввозимый автомобиль. Договор купли-продажи не считается основанием для разрешения эксплуатации автомобиля на территории России. Особенно сложно идет процесс оформления по моделям, которые никогда не ввозились в Россию. Подробнее об этом – на видео (таймкод 0:35:11 – 1:06:04).

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