Ввоз автомобилей в Россию в современных реалиях (Илья Минкин, АО «Электронный паспорт»)

Как происходит оформление электронного паспорта на ввезенные путем параллельного импорта автомобили, на форуме «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты» рассказал Илья Минкин, генеральный директор АО «Электронный паспорт». Машина ввозится в некую третью страну, ставится там на учет, а через какое-то время попадает в Россию (через неделю, месяц, год).

Наличие всех необходимых документов гарантирует, что автомобиль будет выпущен из страны без препятствий и получит в России электронный паспорт – сам процесс его оформления занимает считанные минуты. А вот признает ли этот паспорт действующим ГИБДД и разрешит ли эксплуатацию машины на дорогах, зависит от ряда обстоятельств (есть ли ОТТС, есть ли ГЛОНАСС и др.). Подробнее об этом – на видео (таймкод 0:23:19 – 0:35:11).

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