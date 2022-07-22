АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года

29 июля состоялся очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка», в ходе которого эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассказали об основных итогах рынка автомобилей с пробегом в 1 полугодии 2022 года. Партнером мероприятия стал Auto.ru, представитель которого тоже выступил со своим докладом.

Напомним, что за 6 месяцев россияне приобрели около 2,2 млн подержанных легковых машин – на 22% меньше, чем в январе – июне 2021 года. Сколько автомобилей с пробегом они купят во 2 полугодии? Каких показателей в итоге достигнет вторичный рынок в нынешнем году? Об этом и многом другом вы узнаете из нашего видео.

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