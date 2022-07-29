Церемония награждения лауреатов профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2022»

Агентство «АВТОСТАТ» огласило итоги национальной премии «USED CAR AWARDS 2022». Награждение лауреатов Премии прошло в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который прошел 16 июня в Москве.

К участию в премии «USED CAR AWARDS 2022» были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 16 марок.

При составлении рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам – массовый и премиальный. В каждом из них был выбран лучший бренд в трех номинациях:

- объем продаж автомобилей с пробегом;

- организация продаж автомобилей с пробегом;

- соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым.

О том, какие бренды стали лауреатами Премии, можно узнать после просмотра видео (таймкод 7:53:43 – 8:09:20).

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