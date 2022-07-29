Кредитование и страхование автомобилей с пробегом (круглый стол)

16 июня в Москве прошел форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Его участниками стали: дилеры и дистрибьюторы, представители банков, страховых и лизинговых компаний, специалисты IT и консалтинга.

Одним из ключевых событий этого мероприятия стал круглый стол на тему: «Кредитование и страхование автомобилей с пробегом». Что именно обсуждали приглашенные эксперты, можно узнать из видео (таймкод 6:59:33 – 7:53:43).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!