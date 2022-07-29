Страхование автомобилей с пробегом (Сергей Налбандян, ВСК)

Выступая на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», Сергей Налбандян (ВСК) среди трендов будущего, которое уже наступает, назвал следующие: рост доли страхования б/у машин и объемов страхования, новый этап в конкуренции за клиента, необходимость автоматизации процессов и запуска новых продуктивных решений, снижение доходности СК. Подробнее об этом – на видео (таймкод 6:50:13 – 6:59:33).
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