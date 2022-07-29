Страхование автомобилей с пробегом (Сергей Налбандян, ВСК)

Автомобили с пробегом: новая реальность (Елена Корниенко, e-Credit)

Автокредиты становятся одним из главных инструментов при продаже автомобиля, будь то новая машина или с пробегом. Об этом рассказала Елена Корниенко (e-Credit) в ходе своего доклада на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который провело агентство «АВТОСТАТ».