Рынок автокредитования в России (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

На форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов рассказал о ситуации на рынке автокредитования.

Так, в штуках автокредиты уже упали наполовину по сравнению с прошлым годом, в рублях из-за повышения цен – пока на 41%. Но это – суммарно новые и подержанные. Доля выдачи кредитов на автомобили с пробегом – 46%. И на автомобили с пробегом выдается в 3 раза больше кредитов, чем на новые. То есть, сейчас автокредитование во многом будет жить именно за счет автомобилей с пробегом.

Смотрите выступление эксперта на видео и узнаете намного больше (таймкод 6:44:22 – 6:50:13).

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