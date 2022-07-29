IT-решение для автоматизации отдела F&I (Денис Мусиенко, Тинькофф)

В ходе своего выступления на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» Денис Мусиенко (Тинькофф) рассказал о новой IT-системе DSS (Dealer Solution System), которую сейчас предлагает компания, для дилеров – бесплатна. Что она дает?

Во-первых, максимально автоматизирует процессы, связанные с автострахованием, автокредитованием и другими. Во-вторых, DSS сегодня позволяет объединить продукты и процессы. Но и это еще не все! Смотрите видео и узнаете намного больше об этой системе (таймкод 6:06:30 – 6:31:45).

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