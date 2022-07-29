Автомобили с пробегом: новая реальность (Елена Корниенко, e-Credit)

Автокредиты становятся одним из главных инструментов при продаже автомобиля, будь то новая машина или с пробегом. Об этом рассказала Елена Корниенко (e-Credit) в ходе своего доклада на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который провело агентство «АВТОСТАТ».

Уровень одобрения автокредитов в отдельно взятом банке сейчас в среднем составляет примерно 24%, кумулятивный (20 – 25 банков) – 77%. Чтобы получить более высокий уровень одобрений, ДЦ вынуждены увеличивать число банков-партнеров – тогда у них есть шанс удержаться на плаву и удержать клиентов.

Больше информации из выступления спикера – на видео (таймкод 5:55:30 – 6:06:30).

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