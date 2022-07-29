«Used Cars Forum – 2022»: Степан Рычков (А24)

В ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Степан Рычков (А24) рассказал, что в его компании сделали ставку на доверие клиентов.

Здесь решили, что нерационально отказываться от максимально доступного гарантийного покрытия и разработали 4 программы по гарантии для автомобилей с пробегом (Феникс, Prolong, Zavod и Max-гарант).

Таймкод выступления 5:45:46 – 5:55:30.

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