Формирование правильного стока в условиях высокой волатильности рынка (Денис Ленивко, ГК «Прагматика»)

16 июня в Москве прошел форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Его участниками стали: дилеры и дистрибьюторы, представители банков, страховых и лизинговых компаний, специалисты IT и консалтинга.

Денис Ленивко (ГК «Прагматика») в ходе своего выступления рассказал, что в апреле – мае в компании даже полностью приостанавливали выкуп, чтобы к 1 июня «осушить» стоки и запустить выкуп машин в новом формате. Обучили продавцов новых автомобилей работе со складом в СМ-эксперте, продавцы-универсалы увеличили оборачиваемость, сократили склад, запустили выкуп в новом формате 70/30. То есть, сделали акцент на профильные бренды.

Таймкод выступления 5:28:28 – 5:45:46.

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