«АВТОСТАТ Оперативка»: подвели итоги, обозначили тренды

Первая половина нынешнего года позади. С какими итогами закончил ее российский авторынок? Что ожидает его во втором полугодии? Об этом и многом другом рассказали руководители агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Итоги I полугодия 2022 года. Тренды и прогнозы», который прошел на нашем видеоканале 15 июля.

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