«Used Cars Forum – 2022»: Сергей Игнатов (Авто.ру)

Выступая на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», Сергей Игнатов (Авто.ру) пояснил, как дилеру эффективнее управлять трафиком на предлагаемом классифайде.

Также она рассказал о некторых трендах:

- с мая растет число автомобилей, снимаемых с продажи;

- средняя цена дилерского предложения выросла на 23%;

- цены достигли пика к концу апреля, после чего стали корректироваться в меньшую сторону.

Еще Сергей Игнатов проанонсировал новый инструмент – «Аукцион стоимости звонков», пришедший на смену услугам «Поднятие», «Турбо» и «Премиум». Более подробно узнать о нем, можно из видеоролика (таймкод 5:12:40 – 5:28:28).

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