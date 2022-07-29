Алексей Исаев (Инчкейп) и Эдуард Ефремов (Макспостер) на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» напомнили, как работает инструмент Авито Аукцион, который был запущен год назад. За этот год с его помощью выкуплено более 2 тыс. автомобилей.

Алексей Исаев рассказал о своих лайфхаках в работе с Авито Аукционом, а Эдуард Ефремов сообщил о планах по подключению инструмента в других городах России летом. О чем еще поведали оба спикера? Смотрите видео и узнаете много интересного! (таймкод 5:00:40 – 5:12:40).

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