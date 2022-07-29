«Used Cars Forum – 2022»: Антон Серков (Дром)

На прошедшем 16 июня форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» Антон Серков (Дром) сообщил, что компания проработала свой раздел «Спецтехника», и теперь по данному сегменту поиск вести так же легко, как и по легковым автомобилям.

Рекомендации для участников вторичного рынка: диверсифицировать контент между классифайдами; работать с клиентами из регионов; использовать все дешевые и бесплатные способы привлечения трафика; продвигаться, пока конкуренты экономят; работать над качеством контента; искать возможности для партнерства. Подробности – на видео.

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