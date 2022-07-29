«Used Cars Forum – 2022»: Рустам Назаров (Газпромбанк Автолизинг)

В своем выступлении на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованном аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Рустам Назаров (Газпромбанк Автолизинг) заявил, что, несмотря на нехватку автомобилей, лизинговая отрасль сейчас чувствует себя достаточно органично.

Так, в январе – феврале б/у авто в портфеле компании занимали 12,5%, а в марте – апреле стало 27%. Отрасль перестроилась, теперь лизинг работает и с неофициальными дилерами. Для расширения своего бизнеса предприняли еще целый ряд шагов. Подробно о них – в видеоролике (таймкод 4:33:00 – 4:49:29).

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