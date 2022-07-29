«Used Cars Forum – 2022»: Михаил Веретельников (Авито Авто)

В ходе форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» провело 16 июня, со своим докладом выступил Михаил Веретельников (Авито Авто).

Он рассказал о новых продуктах Авито. Также спикер подробно остановился на таком инструменте для дилеров, как «Автостратегия» (сама анализирует базу данных, учитывает интересы клиентов и высчитывает, в какой период выгоднее поднять объявление и пр.). Более подробно узнать о ней можно после просмотра видеоролика (таймкод 4:14:21 – 4:33:00).

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