«Used Cars Forum – 2022»: Борис Дмитриев (CarCraft)

16 июня в Москве прошел форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Его участниками стали: дилеры и дистрибьюторы, представители банков, страховых и лизинговых компаний, специалисты IT и консалтинга.

Борис Дмитриев (CarCraft) познакомил со своей платформой финансирования автосалонов momentum pay, которая гарантирует бесшовный выкуп автомобилей. В партнерах программы – 4 банка, деньги на развитие бизнеса берутся всего по 2 документам, 2 дня на одобрение и никаких залогов. Подробности – на видео (таймкод 4:02:50 – 4:14:21).

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