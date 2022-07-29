Кумулятивная маржа в автомобилях с пробегом (Руслан Абдулнасыров, Автосеть.РФ)

16 июня в Москве прошел форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». На нем со своим докладом выступил и Руслан Абдулнасыров (Автосеть.РФ).

Он уверен, что «сегодня все хорошо, а завтра будет лучше». Он прогнозирует резкий рост официальных дилеров на рынке автомобилей с пробегом, при этом «сильные игроки будут рвать этот бизнес». У дилеров скоро будут заканчиваться стоки, и они начнут отнимать долю у перекупов и «физиков».

Также он рассказал о кумулятивной марже в автомобилях с пробегом и поведал, на чем еще можно заработать. Об этом и не только – смотрите на видео (таймкод 2:47:21 – 3:21:10).

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