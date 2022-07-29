Как вести эффективный бизнес автомобилей с пробегом? (Алексей Подщеколдин, БН-Моторс)

Алексей Подщеколдин (БН-Моторс) в ходе форума «Used Cars Forum – 2022» поделился некоторыми секретами ведения эффективного бизнеса автомобилей с пробегом.

Так, он рекомендует новичкам этого сегмента продавать подержанные автомобили в закрытом помещении, а не на открытой площадке (машина дольше сохраняет эстетичный товарный вид). Также готовить подержанный автомобиль к продаже можно «конвейерно» – экономится время. Иногда нужно быть готовым к тому, чтобы реализовать машину по себестоимости или даже в убыток себе. Это позволит не застаиваться автомобилям на складах, а довольный покупатель сделает хорошую рекламу продавцу.

Что еще интересного поведал эксперт? Смотрите видео и узнаете! (таймкод 1:59:48 – 2:47:21)

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