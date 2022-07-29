«Used Cars Forum – 2022»: новых нет, но вы держитесь

В рамках форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» состоялся круглый стол на тему: «Новых нет, но вы держитесь».

Обсуждая три сценария развития ситуации на рынке (плохой, хороший и средний между ними), участники дискуссии – Анна Бояршинова (VERRA), Алексей Баринов (КЛЮЧАВТО), Руслан Абдулнасыров (Автосеть.РФ), Денис Пронин (Ай-Би-Эм), Алексей Подщеколдин (БН-Моторс) – попытались ответить на вопросы, будут ли массово «схлопываться» дилерские центры, смогут ли автомобили с пробегом и сервис спасти бизнес официальных дилеров, как направить трафик к дилерам и «отжать» долю рынка у перекупов и частников, какой сопутствующий бизнес поможет зарабатывать, торгуя авто с пробегом?

О том, что они рассказали, вы можете узнать посмотрев соответствующее видео (таймкод 55:14 – 1:59:48).

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