Автомобили с пробегом – в фокусе внимания покупателей (Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ)

Руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина в ходе форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» поделилась результатами опроса, проведенного совместно с Авто Mail.ru в конце мая 2022 года.

Среди основных причин выбора автомобиля с пробегом респонденты назвали нехватку средств (56,4%). Каждый почти четвертый (26,5%) готов был бы купить новый, но денег хватало только на подержанный. И почти каждый четвертый сказал, что на вторичном рынке более богатый выбор.

Больше информации – в нашем видеоролике (таймкод 41:48 – 55:14).

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