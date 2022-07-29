О продажах автомобилей с пробегом официальными дилерами (Данил Пивоваров, АВТОСТАТ)

Данил Пивоваров (АВТОСТАТ) в ходе прошедшего форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» отметил, что доля рынка официальных дилеров в регистрациях имеет тенденцию к снижению.

Так, в 2020 году это было порядка 14,2%, в 2021-м – 13,8%, а сейчас составляет 10,1%. При этом эксперт пояснил, что, если, конечно, рассматривать только возрастной сегмент автомобилей 7 – 10 лет (с которым в основном работают дилеры), то здесь доля «официалов» может доходить до 20%.

Ознакомиться с докладом эксперта и более подробно узнать о ключевых цифрах дилерского бизнеса по автомобилям с пробегом можно, посмотрев видео (таймкод 33:07 – 41:48).

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