О главных трендах вторичного рынка (Алексей Ткачук, Авито Авто)

На форуме «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который провело агентство «АВТОСТАТ», Алексей Ткачук из Авито Авто рассказал о главных трендах вторичного рынка.

Он отметил, что количество активных объявлений на Авито Авто увеличилось на 38% (в феврале было 471,7 тыс., на середину июня – уже около 645 тыс.). Для дилеров это означает, что конкуренция за автомобили растет.

Активнее всего вырос сегмент частных продавцов (+58%) и он продолжает расти. Многие дилеры прекратили выкуп, уменьшилась доля их предложений на рынке. Что касается географии, то рост объявлений отмечен практически во всех округах. Подробности – в видеоролике ниже (таймкод 18:50 – 33:07).

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