Used Cars Forum – 2022: что происходит на рынке автомобилей с пробегом? (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в рамках своего доклада на «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» рассказал, что по итогам 5 месяцев 2022 года на каждый 1 новый проданный автомобиль приходится почти 6 подержанных.

Судя по этому соотношению, рынок новых машин чувствует себя очень плохо. Продажи подержанных автомобилей более стабильны, но и они по итогам 5 месяцев упали на 19,6% до 1,82 млн экземпляров.

Среди автомобилей в возрасте до 7 лет (основной дилерский сегмент) ситуация немного лучше (-16%). Об этом и многом другом – в нашем видеролике (таймкод 3:23 – 18:50).

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