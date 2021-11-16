«FinAuto – 2022. Финансовые инструменты авторынка»: все самое интересное

Renault Arkana: итоги длительного тест-драйва в одном видео (Автостат ТВ)

Уже свыше 20 тысяч россиян стали обладателями купе-кроссовера Renaurt Arkana. Автомобиль присутствует на нашем рынке больше года, а теперь еще он стал продаваться на Украине. Как его воспримут наши соседи, пока говорить рано... Между тем, сотрудники аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили о нем свое мнение.