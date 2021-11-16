«FinAuto – 2022. Финансовые инструменты авторынка»: все самое интересное

6 апреля в Москве состоялся форум автомобильного бизнеса «FinAuto – 2022», посвященный финансовым инструментам авторынка. Он проходил в форматах офлайн и онлайн. Организатором выступило агентство «АВТОСТАТ», генеральным партнером стала Группа компаний «Гарант №1».
Главные темы форума: текущая ситуация на авторынке, угрозы для финансовых услуг в автобизнесе в условиях действия санкций; перспективы развития китайского автопрома в РФ; финансовые инструменты, которые будут работать в автолизинге, автостраховании, автокредитовании.
Все самое интересное смотрите на видеозаписи мероприятия.