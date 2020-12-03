Сергей Удалов о событиях на авторынке России в 49-ю неделю (Автостат ТВ)

Исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов рассказал о причинах, которые способствовали росту авторынка в ноябре (попытка обогнать рост цен, который непременно продолжится; поставка автомобилей корпоративным клиентам по различным программам госзакупок; увеличение объемов поставок от производителей в дилерские центры).

Он также обрисовал ситуацию по автокредитам как на рынке новых автомобилей, так и на рынке автомобилей с пробегом. Суммарно по обоим сегментам выдачи за ноябрь выросли на 24% - в штуках и на 27% - в рублях. Но с завершением программы господдержки в декабре эксперты ожидают снижения объемов и динамики выдач кредитов на новые автомобили и небольшого роста - на автомобили с пробегом.

Всегда интересно, когда происходит что-то нестандартное на крупных мировых и европейских рынках. Сергей Удалов озвучил любопытные цифры по Германии, в которой в 2020 году ожидается самый худший за последние 20 лет результат по годовому объему рынка - 2,9 млн шт. И тем не менее, по прогнозам, страна уже на следующий год ожидает на рынке рост до 3,2 млн шт. Как и за счет чего? Подробности - в видеосюжете.

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