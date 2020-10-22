Сергей Удалов о цифрах и событиях на авторынке в 48-ю неделю (Автостат ТВ) | АВТОСТАТ

Сергей Удалов о цифрах и событиях на авторынке в 48-ю неделю (Автостат ТВ)

Исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в новой рубрике нашего канала, которая называется Автостат News:

- озвучил прогноз экспертов агентства «АВТОСТАТ» по объему рынка в следующем, 2021 году (по традиции три сценария: оптимистический, пессимистический и базовый);

- оценил ситуацию на рынке автомобилей с пробегом (77% проданных на вторичном рынке автомобилей были в возрасте 7 лет и старше, более 50% - в возрасте 10 лет и старше»); 

- рассмотрел ситуацию с ценами на авторынке (они растут - как на новые автомобили, так и на подержанные; покупатели торопятся купить автомобиль сегодня по цене ниже, чем она будет завтра; на рынке новых автомобилей средневзвешенная цена выросла на 6,5%, но доллар вырос гораздо больше);

- сравнил некоторые тренды на российском рынке с тенденциями немецкого авторынка (в Германии цены на автомобили снизились, как на первичном, так и на вторичном рынке; растут продажи автомобилей на альтернативном топливе, щедро поддержанные со стороны государства);

- назвал самые узнаваемые марки моторных масел на российском рынке (по данным опроса, проведенного агентством «АВТОСТАТ»).

Подробнее - в видеоматериале. 

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