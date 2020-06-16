Renault Arkana: итоги длительного тест-драйва в одном видео (АВТОСТАТ ТВ)

Уже свыше 20 тысяч россиян стали обладателями купе-кроссовера Renaurt Arkana. Автомобиль присутствует на нашем рынке больше года, а теперь еще он стал продаваться на Украине. Как его воспримут наши соседи, пока говорить рано... Между тем, сотрудники аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили о нем свое мнение.

В этом видеоролике вы сможете узнать, за что именно он понравился прекрасному полу, и что хотели бы получить от него мужчины. Будет еще немало интересных мнений - мы старались быть беспристрастными. Насколько нам это удалось - смотрите и судите сами!

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