Кто стал лучшим автодилером страны?

28 мая были подведены итоги 6-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». Из-за ситуации, сложившейся с распространением коронавируса, церемония награждения впервые проводилась в формате онлайн.

Целью премии является анализ деятельности дилерских центров и холдингов, выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж и сервиса и в конечном счете – формирование цивилизованного прозрачного рынка со здоровой конкуренцией. Ее организаторами выступают аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто. Генеральный партнер премии – ЛУКОЙЛ Смазочные материалы.

К участию в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020» были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,3 тысячи). Кто из них стал лучшим дилером страны, можно узнать, просмотрев видео.

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