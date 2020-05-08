AUTOSTAT Analytic Day: Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Один из блоков онлайн-конференции назывался «Финансы». Текущее состояние рынка автокредитования обозначил Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, с января по март 2020 года в России отмечался рост выдачи кредитов как на новые автомобили (+11% по сравнению с 1 кварталом 2019 года), так и на автомобили с пробегом (+14%).

Доля автокредитов на автомобили с пробегом составляет сегодня 20 – 30%, но после окончания карантина она, скорее всего, будет расти. При этом банки уже сегодня стали более строго подходить к выбору заемщиков. Так, в 1 квартале 2019 года было одобрено 47% от всех поданных заявок, тогда как в 1 квартале 2020 года – только 36%.

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